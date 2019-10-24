麥理浩徑40周年　設樹上歷奇等節目帶市民玩樂

同樂日有不少康樂活動，圖為緊張、刺激的攀樹。

曾獲《國家地理》雜誌評為世界20條夢想遠足徑之一的麥理浩徑，後日（26日）迎來40周年，漁農自然護理署會舉辦「麥理浩徑40周年同樂日」活動，市民可按興趣參加導賞、樹上歷奇等項目，親身感受郊遊徑及大自然的魅力。

麥理浩徑於1979年10月26日啟用，是本港首條長途遠足徑，由東至西橫跨8個郊野公園，包括西貢東、西貢西、馬鞍山、獅子山、金山、城門、大帽山和大欖郊野公園，全長100公里，該徑分為10段，穿過海岸，也有起伏的山嶺、山谷和水塘等，沿途有不少美景。

同樂日於城門郊野公園舉行，活動有樹上歷奇、針山遠足挑戰活動、草山遊、DIY工作坊、攤位遊戲、戰時遺迹導賞、表演及各類兒童遊戲。為免造成浪費及保護大自然，漁護署建議市民自備水樽及毛巾，並帶走個人的垃圾。

此外，漁護署將於今年內舉辦多項紀念活動，包括「『麥徑有話兒』公眾講座」、「麥理浩徑維修工作坊」、「麥徑營人」及「麥徑深『導』遊」。未來亦將陸續推出一系列短片，市民可隨時於互聯網欣賞麥理浩徑的美景。