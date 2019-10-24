修例風波：傳台撤入境禁令　接收非「押解」

台灣殺人案疑犯陳同佳昨刑滿出獄後，原定計劃乘搭早上航班，前往台灣自首，但台方早前表明禁制其入境，故需要取消行程，未有下一步赴台計劃，但昨晚事情突然有一百八十度轉變。據台灣媒體報道，台灣移民署昨早已經解除陳和陪同他赴台的香港聖公會教省秘書長管浩鳴到台簽證與登機證註記管制；換言之，兩人可自行購買機票前往台灣。至昨晚，再有消息指台灣打算派人到香港機場接收陳同佳，但信中沒有用「押解」字眼，疑是進一步妥協。

有台媒引述台灣刑事局消息人士透露，早前陳、管被當地移民署註記為「不受歡迎對象」，故拒向兩人發出簽證和登機證，即兩人無法循正常渠道前往台灣，但有關禁令昨早卻突然解除。台灣移民署未有正面回應有關消息，只強調陳只要提出簽證申請，移民署就會會同國安局、陸委會等單位進行審核預控。至昨晚，再有消息指港台灣經濟文化合作協進會收到台灣來信，提出由台灣派人到香港機場，但抵港後不入境，只在登機閘口接收陳同佳上機，再原機返台灣，而信中沒有用「押解」字眼。

說服陳赴台自首的管浩鳴其後受訪表示，留意台灣當局每日都有不同說法，令他感到擔心，故想確保陳到台灣後有公平審訊的機會，亦不想陳成為政治籌碼；同時希望台灣不要以「死刑」唬嚇陳，因管曾向台灣律師諮詢意見，若認罪態度良好，應不會被判死刑。至於坊間指陳是「被自首」，管稱港府介入程度很小，強調自首的決定是陳與其家人經長時間思考而確定，又希望台灣當局給予陳重新做人的機會。

據悉，由於早前有人指陳案是引發連串反修例示威衝突的原因之一，擔心有人會對陳不利，故警方有向陳提供保護等適當安排。至於陳何時赴台，消息人士指陳本身願意自首，故希望能盡快出發，但陳已出獄，何時赴台就視乎其意願。