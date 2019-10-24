東方日報A1：陳同佳願曉穎安息　求港人原諒

觸發港府修訂《逃犯條例》原因之一、並引起香港與台灣政治風波的台灣殺人案疑犯陳同佳，昨日其洗黑錢罪刑滿出獄。陳會見傳媒時兩度九十度鞠躬道歉，先後向死者潘曉穎家人、父母及社會致歉，並表明會回到台灣自首、受審及服刑，冀社會給予機會。協助陳的牧師指，原定已購買機票計劃昨日前往台灣，但當地限制二人入境，暫未知道何時再前往台灣，又否認港府曾介入陳自首一事。不過，情況發展峰迴路轉，消息指台灣移民署昨早已經解除二人赴台的入境管制。

大批傳媒昨早約八時已經齊集西貢壁屋懲教所外，附近有十多名警員視察候命，懲教署亦嚴陣以待，派出十多名身穿裝備人員在出入口戒備，並加派人手巡邏及在出入口加設鐵欄維持秩序。早上九時，身穿藍色外套的陳同佳步出懲教所，期間有懲教署人員陪同離開，但未見陳的父母現身；至於說服陳到台灣自首的香港聖公會教省秘書長管浩鳴則有到場。陳步出懲教所時神情較為緊張，其後管陪伴他一同走向傳媒方向，並在管安排的白色七人車前停下，接受傳媒訪攝。

陳同佳首先發言表示，要向死者潘曉穎的家人道歉，隨即作九十度鞠躬。鞠躬約八秒後，陳續說，明白自己的衝動已造成無可挽回的錯事，為其家長帶來巨大痛苦，內心受到責備及譴責，他願意為自己的衝動及犯下的錯事回到台灣自首、受審及服刑，冀潘的家人可稍稍放下釋懷，令潘可以安息。

其後有記者問陳同佳，有否任何話向港人說；陳回應時，先主動感謝父母不離不棄，即使自己犯下彌天大錯仍一直給予支持及關懷。他又說：「最後對於社會，對於香港人，只有對不起，希望各位的原諒，希望各位可以畀個機會我重新做人，畀個機會我回報社會。」在場記者追問他何時會回台灣、有否感到被人利用、認罪是否自願等，陳只多次說：「對唔住，對唔住。」並再度鞠躬，抬頭後再說兩聲「對唔住」，然後就登上白色七人車離開。

大批傳媒亦駕車尾隨七人車離開，期間看到陳與管在車上有對談，其後該車駛往何文田京士柏山洋房，估計是管安排陳暫住的地方，但管就否認，強調不清楚目前陳的居住位置。管又指陳同佳昨日「心情麻麻」，因為陳始終年紀細卻要面對這樣場面，而陳亦知道台灣的情況近日出現起伏，會先找地方休息，讓他與家人見面，沉澱及整理情緒，再與他商討情況，「最緊要畀佳仔消化一下訊息，因為始終都好多資訊，我都理解唔到。」

管浩鳴又指，早前已購買昨日前往台灣的機票，但因台灣禁制二人入境，已取消昨日機票，暫時不清楚何時會前往當地。他提到，由於台方訊息混亂，經常每日轉換口風，令陳心情亦受到影響，「原本我哋今朝（昨日早上）就會去（台灣），但係台灣一時一樣，又唔畀我哋去（台灣），唔係嘅話就一早就去。」

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