探射燈：試行綠色運輸欠佳　充電標準未統一

為鼓勵運輸業界試驗綠色創新運輸技術，政府2011年成立3億元「綠色運輸試驗基金」，資助公共運輸業界引入電動車或混合動力車試用。不過業界反映，大部分試驗項目均未能完全配合本地運輸業界在續航力和充電的需求。

截至今年3月，基金共批出149個項目，涉及金額共約1.42億港元。當中包括116輛電動商用車、89輛混能商用車，涵蓋貨車、巴士、小巴、的士，另有環保空調系統、電力驅動系統等。根據試驗結果，現時本地市場的電動商用車大多仍受制於電池的高生產成本、有限的服務年期、偏長的充電時間等，大部分未能完全配合本地運輸業界在續航力及充電時間方面的運作需要。

香港電動車業總商會會長董清良認為，基金申請方法繁複、審批時間冗長，「申請得嚟架車都劏得」。而且批出的金額未必能抵銷研究成本，加上限制多多，不少批出的項目屬於混能車，未能顯著改善空氣質素之餘，反而增加用家的維修成本。他認為政府推廣電動車工作仍不夠積極和全面，當前之急須盡快統一本港的充電標準，加強宣傳和推廣。他樂見新一份施政報告資助增加私人充電泊位，希望未來對公共商用充電裝置多加着墨。

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