探射燈：減排目標下年屆滿　環署Hea做未收效

本港有約4萬輛歐盟四期柴油商業車，約佔所有柴油商業車的23%。政府計劃分階段淘汰歐四柴油商業車，更換歐盟六期型號，可望減少1000多噸氮氧化物的排放量，和可吸入懸浮粒子約70噸。有環保團體歡迎有關政策，惟冀望環保署多管齊下，積極改善路邊空氣質素。

世界衞生組織國際癌症研究機構2012年宣布，柴油引擎所產生的廢氣會致癌，而氮氧化物則是導致空氣污染指數達到甚高水平的元兇。汽車當中以柴油商業車輛的污染物排放量最高，其數量雖佔本港整體車輛約20%，但其排放的可吸入懸浮粒子和氮氧化物卻佔全港車輛排放量的95%。

健康空氣行動行政總裁馮建瑋指，歐四的生產年份較歐六為早，其廢氣排放標準和環保成效亦較新車種為差，相信淘汰後有助改善路邊空氣污染質素。然而，環保署《2016年香港空氣污染物排放清單報告》中多個減排目標將於2020年屆滿，仍未見切實執行。他認為政府應該研究從城市規劃將人車分隔；為專營巴士全面電動化訂立時間表，多管齊下積極發揮國際城市應對氣候變化的角色。

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