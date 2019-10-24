探射燈：換車政策斷纜　工業鏈恐消失

政府資助柴油商業車輛車主淘汰舊款車，更換成廢氣排放量較低的歐盟六期（歐六）型號。淘汰歐三或以前型號的計劃今年底完結，去年施政報告公布擴展資助至歐四，但計劃仍未展開。今年初起，非專營巴士營運商為待申請資助，紛紛擱置換車計劃，導致逾百間底盤代理商、零件供應商等生意應聲大跌，更出現裁員潮。業界指前期換車計劃一直持續，現卻突然「斷纜」，隨時令本地汽車生產工業鏈消失。

去年施政報告建議，資助車主於2023年前淘汰約4萬輛歐四車輛，惟至今「只聞樓梯響」。不少非專營巴士營運商因新計劃未推出，加上近期過境巴士和旅遊業生意大跌，今年初起已擱置定期換車計劃，等待撥款通過才正式買車；直接打擊本地汽車生產供應商生意。

每年約有400輛非專營巴士需要更換，由代理商進口底盤，於本地工場裝嵌車身，再運往其他汽車零部件廠安裝座椅、冷氣、音響等。但多家涉及換車工序的供應商現時只靠零星維修生意「吊命」，甚至要大幅裁減人手，元朗一間經營約30年的車身製造廠房經已停工，只有2個汽車底盤停泊在工地，其董事副總經理周瑞興指，公司已多月沒有新訂單，每月租金卻要約30萬港元。工廠全盛時間約有60名員工，預計要裁減3分之2人手。

另一間巴士座椅製造廠同樣面臨困境，其董事總經理許志忠指公司生意由今年3月開始衰落，現時跌至近乎零。其工場設於內地，約有200名工人，本港的廠房則有10多人負責行政等工作。這數月來自然流失加上裁員，公司已經減少40%員工。

「政府係好心做壞事，香港嘅汽車工業隨時因為一個唔持續嘅政策無晒！」底盤代理商兼香港巴士業供應商聯會主席何建平指出，本港有逾百間巴士業供應商，有約5000個家庭靠此行業維生。他坦言現時行內「吊緊鹽水」，不少供應商多月來沒有簽新訂單，預計裁員潮一觸即發，部分公司甚至會倒閉。

公共巴士同業聯會副主席鄧子強擔心供應鏈一旦消失，營運商或轉而入口質量較差的內地車，影響行車安全。由於運輸署規定非專營巴士營運商申請劏車時，舊車仍須持有客運營業證，否則無法申領特惠資助金，他建議環保署為新措施生效前注銷的車輛作追溯安排。

環保署發言人回覆指，正草擬有關計劃細節，並會稍後諮詢業界。該署會爭取於2020年初向環境諮詢委員會及立法會環境事務委員會匯報細則安排。

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