Dr.東：浸溫泉勿戴隱形眼鏡　防細菌入眼損角膜

踏入秋冬，又是浸溫泉的好時節，惟泉水大多未經過濾，往往含微生物，一旦濺入眼，就有機會連同細菌及寄生蟲進入眼睛，誘發結膜炎及角膜炎，特別是後者，若惡化至角膜潰瘍，最嚴重可能要經由角膜移植才能改善視力。醫生指，長期戴隱形眼鏡人士屬於高危群組，提醒應避免戴隱形眼鏡浸溫泉，因為鏡片可吸附細菌，令眼睛易受感染；又建議浸溫泉後，應立即用蒸餾水清洗眼部四周，再以不含防腐劑的人造淚水沖洗眼睛，以保清潔。

不少人喜愛以熱騰騰的溫泉水浸泡身體，甚至「浸過頭」，實行「由頭浸到落腳」放鬆身心，但原來此舉會帶來眼疾隱患。眼科專科醫生林敬德指出，溫泉水若未經過濾，就與海水及溪水無異，充滿微生物，包括細菌，甚至寄生蟲。當眼睛接觸泉水，細菌就會進入眼睛。其中最外層的結膜容易因染菌發炎而令眼睛變紅，有異物感及流淚，較嚴重會令角膜發炎而破損及潰瘍，視力變得模糊。林舉例指，含硫磺的溫泉水入眼，同樣容易引發角膜炎，因硫磺本身是酸性物質，附於角膜或令其表層細胞受到破壞。

浸溫泉亦令寄生蟲有機可乘，借泉水潛入眼睛，常見的寄生蟲種類有棘狀阿米巴原蟲及微孢子蟲，林敬德指出，前者的潛伏期為兩至四天，初時患者只感「睇嘢濛濛地」，白天輕微畏光，惟寄生蟲可能已逐漸侵蝕角膜，患者稍後會出現眼痛、眼紅及嚴重畏光，最嚴重更要進行角膜移植，才能恢復視力，「有病人畏光到室內燈光都難以忍受，行出街都要閉眼，等人拖住佢過嚟睇醫生。」

林表示阿米巴原蟲除了早期難以發現外，感染後往往只能以特製消毒眼藥水治療，過程亦需時數周。至於微孢子蟲入眼同樣會令患者畏光及眼痛，「痛到好似被人刮緊隻眼。」

林敬德又指，因浸溫泉而眼睛出事的病人，大多有戴隱形眼鏡的習慣，他指戴上隱形眼鏡後，角膜難免與之產生摩擦而出現微損；角膜在正常情況下經足夠休息就會自行復原，但若佩戴者長期不除隱形眼鏡，甚至游泳、睡覺都戴上，就會令細菌容易依附鏡片及繁殖，藉傷口入侵眼睛。

林又指出黃斑點病變患者，即使曾獲治療，浸溫泉時亦應避免浸得太耐及太熱，因浸溫泉令血管加快運行，眼睛內黃斑點的血管有機會因而變化而引致病發，此症多見於七十至八十歲的年齡層，六百度或以上近視的人士亦屬高危，患者一旦病發，視野的正中央位置或出現黑點，影響視力。

林敬德並謂，浸溫泉的眼疾隱患大多難以即時察覺，患者或浸完溫泉數天才出現眼部不適，建議盡量避免濺泉水入眼，不應以泉水敷眼睛，同時避免化妝及戴隱形眼鏡，防止溶掉的化妝品導致眼睛受到感染，若有需要戴隱形眼鏡，亦應選擇每日即棄的鏡片。

他指一旦察覺不妥，就應及早求醫，避免自行到藥房配眼藥水了事；若用錯藥就有機會刺激眼睛，令病情惡化。

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