網民熱話：連鎖米線店新菜式？　雲耳驚現電芯

雲耳配電芯，你食過未？近日有食客光顧一間連鎖米線店時，點了一客雲耳，上菜時竟發現雲耳外，碟上更暗藏一粒電芯，非常嚇人。網民就幽默說：「食完嘢充滿動力」。

從網民Katie Tse在Facebook群組「中伏飲食報料區」上載的照片所見，相信該碟雲耳食了部分，只餘下零星雲耳。不過令人驚訝的是，碟旁配上的一粒「AAA電芯」，使整碟雲耳變得「電力十足，充滿力量」；而另一張照片則是食客的帳單，但就未有列出雲耳一項。貼文指，周二（22日）晚上光顧該間連鎖米線店的旺角分店，當發現電芯時，隨即向店方投訴，食客直言事件太驚嚇，甚至忘記「影取消雲耳之前帳單」。食肆疑「大事化小」，「x哥最後話請我食，堅持唔收我錢」。

網民對電芯來源都大感好奇，「點解會有舊電芯？」有人笑言事主食完「充一充電」。亦有網民揶揄食肆「額外加送電解質」、「希望粒電仲有電可以繼續用」。

米線店發言人向東網表示，事發後，店員立刻向顧客道歉及免去顧客全單費用。管理層對事件非常關注，並到分店了解，確定是店方疏忽，已責成同事必須嚴格遵從並執行公司的食品製作流程及指引，確保食材衞生，將來亦會加強到各分店的巡查。

網民有話說：

SingJackhk Yu：這次是經典！

WS Chan：食完一定好夠power

Edmond Fung：畀小雲食！

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