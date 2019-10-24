修例風波：官媒警告港暴亂持續　恐產生毀滅性後果

持續4個多月的香港反修例示威，重創香港經濟和民生，亦嚴重損害香港法治秩序、營商環境及國際形象。內地官媒周四（24日）發表評論文章稱，若不能盡快止暴制亂、重新聚焦發展，香港恐面臨難以承受的損失，對750萬市民的家庭產生毀滅性後果。

文章指，示威者攻擊港鐵車站，令大量設施被破壞；近兩個月已有100多間食肆結業，餐飲服務業失業人數大增；香港上半年經濟狀況為10年來最弱，宏觀經濟在第三季度步入技術性衰退。

面對困局，港府陸續宣布推出多項紓困措施，但立法會反對派議員出盡各種拉布手段騎劫會議，癱瘓施政。文章直斥，反對派和激進勢力假借民主、自由、公民權利之名，所牟取的不過是少數人的政治利益，目的是搞亂香港，推翻特區政府，奪取政權。

文章點名「港獨」分子羅冠聰，發貼鼓動同學上街，自己卻抵達美國開始進修碩士。叛國亂港分子黎智英、李柱銘、陳方安生，則經常到美國唱衰香港，唱衰「一國兩制」，無恥地乞求美國制裁香港。

評論認為，發展是香港的立身之本，也是解決香港各種問題的正道，只有盡快走出政治紛爭，集中精力發展經濟、改善民生，這顆蒙塵的東方之珠才能煥發新的光芒。