明年1月進入冬季流感高峰　政府籲市民盡快接種疫苗

季節性流感防疫注射計劃昨日(23日)開展，將分階段為醫護人員、孕婦、長者等人士接種疫苗，食物及衞生局局長陳肇始今(24日)前往觀塘社區健康中心視察市民接種疫苗情況，並與多名政府官員及醫院管理局高層接種疫苗。陳表示，現時流感病毒活躍程度處於基線水平，屬於低位，然而每年都有冬季流感高峰期，根據過往情況，大概是1月至4月，呼籲市民盡快接種疫苗。

她指政府已提早召開跨部門會議，討論應對冬季流感高峰期的措施，「學校外展疫苗接種先導計劃」今年已恒常化，服務已覆蓋全港65%的小學、幼稚園和幼兒中心，今年更會以先導計劃形式在21間幼稚園試用噴鼻式疫苗。

醫管局主席梁智仁指，為應對流感對醫療系統的壓力，醫管局早前已為各個聯網增加共500張病床，另撥款7億港元為員工提供支援，如購買所需的儀器，同時會簡化及電子化聘請人手的程序。

被問警方帶警犬到充斥催淚煙的示威現場執勤，陳肇始指，對警方照顧警犬有信心，警方執勤期間會注意犬隻的情緒及反應，如有需要警方可與漁護署溝通，相信部門之間有溝通。