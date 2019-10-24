瀆職罪成申上訴保釋　馮永業滿頭白髮神情憔悴

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指在政府任職期間涉收取賭王何鴻燊三太胞妹陳婉玉利益，區域法院早前分別裁定兩人受賄及行賄罪名不成立，但裁定馮一項公職人員行為失當罪成，上月判馮監禁9個月。高等法院上訴庭今(24日)處理他上訴期間申請保釋，馮早上由囚車押抵法院。

上訴庭法官表示，由於需要原審時的謄本才可決定是否批准保釋，最終決定先將此申請押後至11月8日處理，並下令有關方面需於兩周內向法庭交出原審時的謄本。

據悉馮永業就定罪及刑期均提出上訴，據馮的律師透露，如行為良好馮將於明年2月20日出獄。庭上所見已服刑約2個月的馮比早前蒼老及憔悴，且滿頭白髮。馮程淑儀今早亦有到庭，於散庭時馮亦有向妻子報以微笑，2人亦有互相揮手。

55歲的馮永業被指於2004年至2006年期間，負責審批與陳婉玉有關公司的航權等申請時，隱瞞了在他購買羅便臣道雍景臺一個值逾1000萬港元單位中，是由陳替他付51萬港元臨時訂金，他明知身處利益衝突仍然處理與該些公司有關的公務。馮本來與63歲的陳婉玉分別被控受賄及行賄罪，但法官接納兩人以情侶關係作辯護，馮因協助陳投資物業獲利，陳跟他分享利潤，而剛巧當時陳替馮支付雍景臺單位的51萬港元訂金，才拿來抵銷，故此判處2人賄賂罪名不成立。