政Whats噏：何啟明拋黃子華「魚蛋論」　攬炒最佳詮釋

最近社會發生好多示威衝突，年輕人都會提到「攬炒」依個言論。眾所周知「攬炒」係指兩敗俱傷，而立法會議員何啟明今早(24日)解釋「攬炒論」時，仲提到藝人黃子華添，到底又關咩事呢。

何啟明今早喺立法會發言時，就提到近日唔少年輕人話要「攬炒」，話黃子華曾經喺演出時提過「魚蛋論」，即係大家用同一樣嘅價錢去買一串魚蛋，但有人比自己多兩粒魚蛋嘅時候，唔係要求老闆畀返兩粒魚蛋自己，而係要求老闆畀少兩粒其他人；仲有就係有人有甜醬但自己冇時，唔係要求老闆畀返甜醬，反而係齊齊唔好有甜醬。

何啟明認為，黃子華嘅「魚蛋論」，係繪影繪聲去解釋「攬炒論」。除咗話多兩粒魚蛋同甜醬，佢仲話喺自己食得唔開心，人地食得開心時，就要求對方都唔好食，「齊齊唔好食，齊齊唔開心囉」。

唔止用「魚蛋論」，佢另一個解讀就話年輕人會因為與同一城市嘅人比較而產生焦慮，認為政府應該要從政策入手，建議用二次、三次分配，先可以解決到問題，但認為依家政府用嘅稅務寬免，係屬於比較弱嘅二次分配。