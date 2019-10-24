轟稅務寬免僅惠及基層　議員促設中產租金支援

立法會今日(24日)就《2019年稅務(修訂)(稅務寬免)條例草案》繼續進行二讀辯論，建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，有關政策並沒有惠及中產人士，只幫助基層，指中產雖然收入高但開支亦不少，當中包括租金方面。他批評特首在施政報告只支持「N無」人士的租金支援，冀政府可以增加租金開支免稅額及實報實銷的子女免稅額，以實際行動幫助中產。

飲食界議員張宇人則認為，有關條例只幫助有能力繳稅的一群，中低層並沒有受惠，指出政府擁有不少盈餘，相信可承擔更多。張又促請政府考慮仿效2003年沙士期間推出的信貸貸款計劃，提供100%擔保飲食業界貸款，簡化申請程序，協助業界有錢「出糧」，甚至向業界派發一次性現金補貼。

政府早前提出《2019年稅務(修訂)(稅務寬免)條例草案》，處理相關退稅措施，包括建議一次性寬減2018/19課稅年度的75%的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，其後更提升至100%，每宗個案以2萬港元為上限，但由於立法會於7月時因大樓遭破壞而提早休會，導致議案無法審議，故拖延至昨日(23日)才恢復二讀辯論。