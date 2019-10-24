修改報價單呃1600元　中學文員認罪判160小時社服令

43歲中學文員涉嫌利用Photoshop修改校方報價資料，以虛假報價單向學校報銷，並從中賺取1600港元。他早前承認一項使用虛假文書罪，今日(24日)在九龍城法院判刑。辯方求情時指被告誠心悔改，且社會服務令及感化報告結果正面，裁判官最終判處他160小時社會服務令。

被告謝世豪，在九龍城基督教女青年會丘佐榮中學任職電腦技術文員。案情指，2016年10月初，校方為準備45周年校慶刊物，要求被告尋找印刷商報價。期間被告利用安置在學校電腦的Photoshop，修改3間印刷商的電子報價單，包括日期、檔案號碼、價格和貨品概要，繼而製成虛假的報價單交予校方。校長其後選擇最便宜的報價，被告墊支後再報銷，校方及後支付25,560港元予被告。至2018年1月，學校核數師發現帳目有異，向校長申報。校長曾就事件向謝查問，謝坦承犯錯，同意報警處理。

辯方指，被告社會服務令及感化官報告正面，感化官亦建議判處81至160小時的社會服務令。此外，被告亦有固定職業，與家人關係良好，得到他們的充分支持，被告已誠心悔改，冀裁判官輕判。裁判官考慮陳詞後，最終判處被告160小時社會服務令，需於12個月內完成。

據悉，辯方早前曾指，謝曾任職設計師，事發時報價時間倉猝，故選擇自行設計書刊，扣除成本後獲得的額外1600港元，就當是自己的設計費。