修例風波：保安局拒公開民意資料　申訴署確立投訴成立

政府年初修訂《逃犯條例》的建議引起軒然大波，雖然當局已宣布正式撤回修例，惟相關爭議仍未平息。今年3月，當局表示收到4500份有關該條例的意見書，並稱三分之二民意支持修例，工黨認為保安局的公眾諮詢未合乎程序公義，又拒絕公開意見書全部內容，遂於4月10日向申訴專員公署，投訴保安局違反《公開資料守則》，工黨稱昨日(23日)收到申訴專員回覆，指該黨對保安局的投訴成立。

申訴署調查報告指，保安局過往的公眾諮詢，均有在文件聲明，如提供意見者無要求不公開身份或將意見保密，則視作可全部公開，但就修例建議邀請公眾提供意見時卻無作同樣聲明，署方批評當局「做法明顯失當，極不理想」，又指當局無嘗試聯絡有提供聯絡方法的人士，了解他們是否同意公開意見，做法不符《守則》規定。

報告指，保安局解釋個別意見書內容有其獨特性，若公開，公眾或可揣測到提供意見者的身份和背景等，惟公署參閱意見書後認為解釋不合理。公署建議保安局吸取經驗，日後嚴格按《守則》規定處理市民索取資料要求，並確保將來進行公眾諮詢時，在文件聲明提供意見者如不明確表示反對，其意見書和身份將可能被公開。不過公署亦指，由於政府已於9月4日宣布會撤回修例，故現階段披露涉事資料亦屬徒然。

工黨批評事件反映政府漠視公眾諮詢機制的正當性，政治凌駕程序公義，以倉促封閉的形式「收集意見」試圖誤導公眾，整個社會因港府失誤而付上極沉重成本，政府亦出現前所未有管治危機，要求保安局局長李家超問責下台，並成立法定獨立調查委員會，調查相關政府部門有否行政失當。