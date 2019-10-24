修例風波：蔣麗芸斥撐暴徒　或動議反對派議員減薪一半

立法會今早(24日)復會，繼續就《2019年稅務(修訂)(稅務寬免)條例草案》進行二讀辯論，截至中午時分，未有民主派議員就議案發言。對於近日社會發生示威衝突，影響經濟民生，不少建制派議員雖表明支持條例草案，但認為力度不夠。議員蔣麗芸更批評反對派議員未有關心民生，表明不排除提出動議，任何參與暴亂行為、支持暴徒的議員須減薪一半。

蔣指，香港是最民主、最自由的地方，批評現時有人稱要爭取民主自由，「我到依家都唔知你爭取緊乜」。她提到目前市民放假不敢外出飲茶、與家人相聚，認為政府應進一步推出刺激消費的政策。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，修例只幫基層，沒惠及中產，中產雖收入高但開支不少，例如支付租金，而特首在施政報告有支持「N無人士」的租金支援，中產則沒受惠，冀政府可增加租金開支免稅額及實報實銷的子女免稅額，實際幫中產。

飲食界議員張宇人認為修例只幫助有能力繳稅的一群，中低層沒受惠，而政府盈餘不少，相信可承擔更多。張促請政府考慮倣效2003年沙士期間推出的信貸貸款計劃，100%擔保飲食業界貸款，簡化申請程序，協助業界有錢出糧，甚至向業界派發一次性現金補貼。

政府早前提出《2019年稅務(修訂)(稅務寬免)條例草案》，處理相關退稅措施，包括建議一次性寬減2018/19課稅年度的75%的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，其後更提升至100%，每宗個案以2萬港元為上限，由於立法會7月時因大樓遭破壞而提早休會，導致議案無法審議，拖延至昨日(23日)才恢復二讀辯論。