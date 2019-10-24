修例風波：憂催淚煙影響執勤警犬健康　團體促警交代

針對此前有指警方施放催淚彈會影響執勤警犬的健康，警方曾澄清表示，無任何警犬因處理示威活動感不適或死亡，惟有愛護動物團體及人士關注本周一(21日)在元朗反修例衝突中，有警犬在發放催淚煙的環境下執勤，擔心影響牠們的健康，要求警方交代。食物及衞生局長陳肇始今日(24日)出席活動後回應稱，警方一直有與漁護署保持溝通，又指警方的領犬員非常愛錫警犬，執勤時注意警犬的反應及情況。

不過香港愛護動物協會在社交網站Facebook貼文，對警方於本周一再度派出警犬在已發放催淚氣體的環境下工作，表示深感遺憾，要求立即了解事件和盡快制止相同事情再次發生。該會已致電警方，再度致函重新表達對事件極為重視，並從動物福利角度提出建議。據悉該會於8月曾兩度致函警方，表明不建議在已發放催淚彈的情況下派出警犬執勤。

該會已向警方要求，與警犬隊的領犬員會面，並探訪近月曾出勤的警犬，特別是在元朗事件中曾出勤的警犬，同時要求警方交代已實施甚麼措施，以確保警犬出勤時的安全及健康。