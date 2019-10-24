石棺案首被告稱曾建議自首　與第三被告到朗屏泥涌尋棄屍點

荃灣工廈石棺藏屍案，3名男子被控謀殺罪，案件今(24日)在高院續審。控方繼續播放首被告曾祥欣的錄影口供，警員在錄影會面中向曾展示攝於2016年3月4日至3月10日，在肇事工廈的多張閉路電視截圖。曾稱次被告劉錫豪指示他買麻繩和米袋，他意會到劉想用米袋笠死者頭，扑暈並綁起死者搶劫。他又目睹死者遭劉「揞住個鼻」，他相信死者是窒息致死。

曾祥欣在錄影中稱，死者遇害後劉提議買沙、英泥和木板，目的是準備「造個方形嘅箱」封屍。警員問他為何幫助劉封屍，曾答「因為佢喺我屋企搞咗啲咁嘅事件出嚟，惟有幫」；警員問他有否受到威逼利誘，他指劉要脅他「如果唔幫手都係共犯」，他也有提議「不如自首，都係判幾年(監)啫」，但無人理會。

曾憶述案發翌日即2016年3月5日凌晨，他與第三被告張善恒合力將屍體搬入石棺，此時屍身已變硬，當晚劉需遠赴新加坡參加街舞比賽，他及張打算待劉回港才決定棄屍地點。警員問曾，劉既然已離港，他為何仍留低處理屍體，曾答：「我哋3個開咗個頭，就好似黐咗線咁要完成件事，埋埋個尾。」

曾稱，3月8日晚劉已回港，他們3人兩度將石棺推入升降機，但石棺的體積太大，他們要將石棺打直才可搬入𨋢，惟升降機超重，驚動看更到來查看，他們只好將石棺搬回單位，搬石棺時有血水流出，他即清理。

最終他們打消搬走石棺的念頭，劉建議鑿開石棺取出屍體放入行李箱棄掉，但「石屎比想像中硬」、「陣味愈來愈勁」，需用空氣清新劑、臭丸及殺蟲劑辟味。劉用風炮打碎許多石屎，未能取出屍體，劉表示「唔好理，執埋啲嘢，走喇！閃喇！」，之後他們3人決定潛逃台灣。

曾又稱，他與張善恒已在朗屏及觀塘將死者的公文袋及銀包等財物棄掉。為了尋找棄屍地點，他及張亦到過油塘三家村碼頭、朗屏及泥涌等地視察。