中年婦疑阻清理路障　涉扯路人頭髮拖行被控准保候審

上周日(13日)有示威者在旺角堵路，有路人疑移除路障時，受多人追截襲擊，致膊頭及背部受傷。警方經調查後，前日(22日)拘捕兩名中年女子，她們涉嫌夥同襲擊該路人，同被控一項對他人身體加以嚴重傷害罪。案件今(24日)在西九龍法院提堂。

報稱旅遊社代理人的40歲被告盧綺敏毋須答辯，准以1000港元保䆁，每周一次到警署報到，期間不得離港。案件押後至12月3日，以便警方進一步調查，即索取閉路電視和媒體的影片、受害人醫療報告及逮捕其他涉案人士。同案報稱無業的42歲被告朱珮賢因留院治療，准至下周二(29日)出庭提訊。

控罪指，被告盧綺敏和朱珮賢於本月13日，在彌敦道與旺角道交界非法及惡意對何潤姿的身體加以嚴重傷害。控方案情指，當天有示威者在上址築起路障，事主將堵路的竹枝移去時，遭示威者辱罵，後來事主離開現場，被人跟隨，突然有人大喊「開傘」，並有約10人對事主拳打腳踢。事主逃走時，臉部遭人噴黑油，期間盧拉扯事主頭髮，並拖行她近10米，朱負責開傘遮擋，亦有其他人參與攻擊事主，致事主尾龍骨裂，肩膊擦傷。