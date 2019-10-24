周日遊行涉向警車掟汽油彈　裝修工還押候訊

被告鄺文浚涉向警車投擲汽油彈，案件今在九龍城法院提堂。

周日(20日)全港多區爆發示威衝突，期間警方在旺角拘捕一名涉嫌向警車投擲汽油彈的22歲男子，案件原在周二(22日)提堂，惟被告當日仍然留醫，終延至今日(24日)在九龍城法院應訊。被告暫時毋須答辯，裁判官拒絕辯方保釋申請，應控方要求把案件押後至12月19日再訊，等候警方進一步調查。庭上控方提到將正式申請把涉事警員名字隱去。

22歲被告鄺文浚，據悉報稱任職裝修工，他被控於今年10月20日在九龍旺角道與彌敦道交界，無合法辯解而用火損毀一輛警車，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞，並罔顧警員X的生命會因而受到危害。

控方反對被告保釋，指案情嚴重，且被告有潛逃風險；另控方指，正準備文件申請把涉案警員匿名，會於12月5日前交予辯方審視，讓辯方考慮是否反對相關申請，並於下次上庭時處理。

裁判官指，法庭留意到近期陸續有把警員匿名的申請，由於涉及的問題近似，故建議將相關事宜組織起來，以便一併處理。裁判官又認為辯方可以在審視控方的理據後才作陳詞，指若下次提訊時辯方反對匿名，可以再另擇日子個別辯論有關爭議。