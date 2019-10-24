港珠澳大橋開通一年　宣布增5000香港跨境私家車配額

港珠澳大橋通車一年，運輸署今(24日)宣布，考慮到大橋香港口岸開通以來附近一帶的交通大致暢順，粵港兩地政府同意增加5000個大橋香港跨境私家車(即兩地牌私家車)的常規配額，加強粵港之間的陸路跨境交通，以及進一步善用大橋。

此外，粵港兩地政府亦同意增發500個大橋內地跨境私家車配額。

運輸及房屋局表示，在過去近一年期間(截至今年10月13日)，平均每日跨境車輛約4 100架次，而在今年4月19日(復活節)，錄得約7000架次的跨境車輛高峰流量。而按車輛分類，由去年11月1日至今年9月30日的每日平均流量，穿梭巴士為1348架次，旅遊巴為560架次，私家車為2017架次，貨車則有223架次。