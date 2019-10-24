港珠澳大橋開通一年 宣布增5000香港跨境私家車配額
2019年10月24日 16:36
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運輸署宣布增5000個港珠澳大橋香港跨境私家車的常規配額。
港珠澳大橋通車一年，運輸署今(24日)宣布，考慮到大橋香港口岸開通以來附近一帶的交通大致暢順，粵港兩地政府同意增加5000個大橋香港跨境私家車(即兩地牌私家車)的常規配額，加強粵港之間的陸路跨境交通，以及進一步善用大橋。
廣東省公安廳於11月18日開始受理新辦香港私家車使用大橋進入廣東省的申請。合資格人士可向省公安廳申請。有關申請條件及程序的詳情，可參閱省公安廳網頁http://gdga.gd.gov.cn/jgj/index.html 。待取得省公安廳簽發使用大橋的「粵港澳機動車輛往來及駕駛員駕車批准通知書」後，申請人須到香港運輸署申領「封閉道路通行許可證」。申請人必須辦妥內地及香港有關手續後才可駕車過境。
此外，粵港兩地政府亦同意增發500個大橋內地跨境私家車配額。
運輸及房屋局表示，在過去近一年期間(截至今年10月13日)，平均每日跨境車輛約4 100架次，而在今年4月19日(復活節)，錄得約7000架次的跨境車輛高峰流量。而按車輛分類，由去年11月1日至今年9月30日的每日平均流量，穿梭巴士為1348架次，旅遊巴為560架次，私家車為2017架次，貨車則有223架次。