調查指明年加薪幅度收窄至3.6%　近25%受訪企業曾裁員

香港打工仔本年度加薪幅度普遍遜色於上年度。調查發現，香港打工仔今年加薪介乎3.9%至4.1%，除經理級員工外，其餘職級打工仔加薪比去年少，預測明年加薪幅度再收窄至3.5%至3.6%。調查又發現，本年度有近25%企業裁員。

浸會大學、華南理工大學及香港人才管理協會於今年7月至9月，合辦了一項薪酬及福利調查，訪問155家香港及廣東省的工商機構。結果發現，受訪的97家香港機構於去年7月至今年6月加薪介乎3.9%至4.1%，當中經理級員工加薪幅度不變，其餘基層至主任級員工的加薪幅度均下跌了1至2個百分點。

至於明年加薪幅度，根據85家受訪香港機構提供的數據，預測將介乎3.5%至3.6%，加幅將進一步收窄。調查又指，本年度有約73%香港機構發放了相當於1.1至1.7個月的非固定花紅，其餘香港機構則發放1個月花紅。

應屆畢業生起薪點方面，介乎10,625至17,500港元不等，入職人工最少的是中學文憑試畢業生從事銷售行業；最多則是碩士或以上畢業生從事工程行業。另外，調查指有24.7%受訪香港機構今年曾經裁員，共裁減361人，主要是因為「架構重組」，當中以「物流及運輸」業裁員最多，其次是「房地產及物業管理」。

至於廣東省的情況，受訪的58家機構去年7月至今年6月，加薪介乎5.4%至6.8%，加幅優於上一個年度，預測明年會加薪5.9%至6.3%。

負責研究的香港人才管理協會副會長梁偉佳表示，雖然內地的大學畢業生平均人工只有香港的約三分一，但內地生活指數較低，員工福利會包括住宿及膳食，而且在內地工作一年後普遍會加薪，加幅亦高，因此與香港的實際差距不大。