修例風波：佩洛西接見黎智英李柱銘　華外交部斥用心險惡

美國眾議院議長佩洛西周二（22日）在Twitter發布與包括黎智英、李柱銘在內的「叛國禍港四人幫」成員的合照，公開表態支持香港的示威者。中國外交部發言人華春瑩周四（24日）批評佩洛西顛倒是非，將暴力違法犯罪美化成非暴力抗爭，為暴力示威者、反中亂港分子撐腰打氣，其用心之險惡令人不齒。她強調香港是中國領土，任何分裂的圖謀都是癡心妄想。

華春瑩表示，一名在港的美國人近日給向美國參議員寫了公開信，說西方世界看到的香港並不是真相。部分美國議員卻說沒有看到暴力，他們應當為自己的言論感到羞恥。現在香港多數人都生活在恐懼中，並非中國做了甚麼，而是美國支持的示威者們做了壞事。

令人遺憾的是，連普通美國人都有這樣的認識，但佩洛西這樣的政要竟黑白不分，為暴力示威者、反中亂港分子撐腰打氣。正是佩洛西等外部勢力赤裸裸的包庇縱容、煽風點火，那些抗法分子才更加有恃無恐，他們打砸商店、破壞公共設施、毆打無辜市民、公開暴力襲警，甚至通過潑鏹水、割喉等極其殘忍手段，危害警察生命。

華春瑩強調，無論佩洛西等人的雙眼如何被偏見蒙蔽，香港都是中國的香港，任何干預香港事務的企圖都不會得逞，只會是自食苦果。