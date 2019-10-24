修例風波：動盪持續衝擊餐飲業　大家樂集團發盈警

社會動盪持續多個月，市民減少外出對各行業造成不同衝擊，當中對餐飲集團影響最深。據東網統計，起碼已有11間在港上市的餐飲企業發盈利警告、關舖及公布低迷的營業數據，當中包括最新發盈警的大家樂集團。預料未來一段時間行業持續受壓下，餐飲業只能選擇收縮業務規模，預示行業大規模結業潮在過年前就已殺到。

大家樂集團公布，預期截至2019年9月30日止6個月之股東應佔溢利較去年同期減少約三分一。溢利下降主要是由於期內市場氣氛疲弱，集團的銷售未能實現增長。為維持銷售和市場份額，集團推出更多超值餐和促銷，利潤率因而受到影響。

另一方面，該期間包括租金開支和人工成本在內的經營成本持續上升。由於市場氣氛改善需時，集團將繼續採取短期和長期措施以控制成本和提升效率。

●發盈警

【大家樂】

大家樂集團10月24日公布，預期截至2019年9月30日止6個月之股東應佔溢利較去年同期減少約三分一。溢利下降主要是由於期內市場氣氛疲弱，集團的銷售未能實現增長。為維持銷售和市場份額，集團推出更多超值餐和促銷，利潤率因而受到影響。

【首灃控股】

經營煌府等酒樓的首灃控股10月21日發盈警，預計截至9月30日止6個月虧損將按年增加不少於40%，主因是會計準則有變、期內開設兩間新酒樓招致相關初期成本，以及由於酒樓所在商場及商業大廈臨時變動及縮短營業時間，致使收益按年減少。

【倩碧控股】

倩碧控股10月10日發盈警 ，預計集團截至今年9月30日止六個月的營業額將按年減少約20%，主要由於關閉四間餐廳，即沙田的娜多歐陸餐廳、荃灣的泰巷餐廳、旺角的牛布拉及旺角的緣蝦壹麵，以及翻新牛頭角的麻酸樂而導致停業近兩個月，及自今年6月下旬以來香港社會動盪造成的消費者情緒疲弱。

【大快活】

大快活集團10月9日發盈利警告，公司估計截至今年9月30日止6個月股東應佔溢利按年顯著下降，主因是會計準則有變，以及租金和工資成本上升而引致毛利率下降。

【富臨】

富臨集團9月17日發盈警，根據目前可得的資料及社會環境及氣氛持續低迷，以致普羅大眾消費態度更為審慎，預期集團於截至2019年9月30日止6個月將錄得除稅前虧損，而2018年同期則錄得除稅前溢利約1590萬港元。

【賞之味】

豚王母企賞之味7月30日發盈警，預期第二季將錄得除稅後虧損，主要由於香港及內地經濟前景不明朗導致餐廳收入減少；飲食業持續面對挑戰，導致業務發展成本、員工成本及其他經營開支增加；以及上市後向專業團隊支付的開支增加。

●關舖

【敘福樓】

敘福樓集團10月9日公布，由於香港的餐飲業當前商業環境競爭劇烈，集團決定暫時停止以下餐廳的營運：於沙田新城市廣場一期的「柳氏家」餐廳、於旺角瓊華中心的「牛涮鍋」餐廳，以及於銅鑼灣世界貿易中心的「牛涮鍋」餐廳。

【翠華】

翠華控股8月15日公布，銅鑼灣兩間分店結束營業，其中謝斐道分店則於8月14日停業，租約期原本至今年9月底，集團提早約1個月離場。

●業績倒退

【太興】

太興集團8月29日公布，截至今年9月30日止6個月收益16.39億港元，按年增加6.53%；公司股東溢利5,027.6萬元，按年大跌65.1%。

【度小月母企】

度小月母企皇璽餐飲集團8月12日公布，截至2019年6月30日止3個月之第一季度，該集團收益約2129.8萬港元，按年下降12.7%；公司擁有人應佔期內虧損約410.7萬港元，按年擴大82.4%。

【龍皇】

龍皇集團8月9日公布，截至今年6月30日止6個月公司擁有人應佔虧損約950萬港元，主要由於始於6月第二周的社會動盪影響顧客消費信心及影響顧客在該等區域的餐飲消費情緒，灣仔分店及銅鑼灣分店相較集團其他酒家錄得重大虧損。