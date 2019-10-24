攜伸縮棍穿黃背心扮記者　港大內地生認藏武器罪候判

7月28日的中上環警民衝突中，一名港大內地生身穿黃色背心，企圖穿過警方防線，後被警員發現他攜帶伸縮棍棒，遂當場被捕。內地生在警誡下稱棍棒用作自衞，穿黃背心是假扮記者，自覺會較安全。他今(24日)到西九龍裁判法院應訊時，承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。辯方指，被告擔憂人身安全才攜帶伸縮棍棒，他亦不清楚香港對該武器有嚴厲的規管。裁判官把案件押至11月7日，以索取被告的背景及勞教所報告，被告須還押候判。

修讀音樂系的港大學生陳子謀(24歲)，被控於今年7月28日在干諾道中信德中心地下的公眾地方，無合法權限或無合理辯解管有一支伸縮棍棒。案情指，當日中西環有暴動事件，中聯辦附近一帶有群眾聚集；至晚上近9時，警方在信德中心外築成防線，驅散非法集結人士，期間被告走近警方，向警員要求穿過防線。惟警員察覺被告的腰間藏有黑色物件，懷疑是攻擊性武器，於是為被告搜身，發現是一支30厘米長的伸縮棍棒，最長可伸展至78厘米。

警誡下，被告稱該伸縮棍棒是在深圳以120元人民幣購買，他攜棍是為自衞，因害怕外出被襲，而穿戴黃色反光背心是為假裝記者，自覺會較安全。

辯方求情指，被告在港及內地均無案底。他在重慶出生，2015年來港讀書。被告因需幫補生計，故去深圳教琴，港鐵元朗站正是他來往中港兩地的必經之路。辯方又稱，被告在7月21日當晚看見元朗恐襲事件的報道，擔心人身安全，在無知愚昧下才買裝備以自衞。涉案武器是在內地一間大型網購店購買，被告並非在香港長大，故不清楚香港對該武器有嚴厲規管。

辯方又透露，當時被告把伸縮棍棒藏於袋中，並高舉雙手走向警方，以「友善」的態度去詢問去路，故希望法庭判以短期監禁，指「入獄一刻失去自由的感受」已足以讓被告得到教訓，無須計算時間的多寡。