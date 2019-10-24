學校中史教材不提英國輸入鴉片禍害　家長批內容偏頗不全

中史科的教材內容一直備受關注，近日網上流傳一份來自浸會大學附屬學校王錦輝中小學的中史教材，內容闡述鴉片戰爭的原因及詳情，提及戰爭源於中英兩國出現政治、貿易體制和司法制度衝突。有家長質疑教材沒有提及英國向中國大量輸入鴉片的重要史實，內容偏頗，擔心學生接收錯誤資訊，要求校方澄清。

相關教材為該校9年級、即中三的閱讀資料，題為「為甚麼中英爆發鴉片戰爭？」教材指香港自古以來是中國的領土，1840年鴉片戰爭後被英國佔領，又稱中英兩國爆發戰爭源於兩地之間的政治和貿易體制衝突，清朝政府要求外國人遵守它的法律，但又不允外國人與官方進行正面接觸，最終引發戰爭。不過，整份教材隻字不提英國大量輸入鴉片令中國白銀外流、鴉片毒禍中國人等問題，被質疑內容不全面。

浸會大學附屬學校王錦輝中小學回應時表示，該份閱讀材料是在教科書以外的額外補充資料，平日科任老師每月都會因應不同題目而凖備這些伸延閱讀資料給學生，讓他們從多角度思考；老師亦有在課堂教授鴉片在戰爭中的角色，以及鴉片的禍害及影響，沒有偏離歷史事實。

校方承認，在處理伸延閱讀資料時確有不理想的地方，明白如單獨理解伸延閱讀資料的內容，容易引起關注，亦因此引起家長及公眾的誤解。校方會以專業的態度跟進，而科組會再就此題目商討增加伸延參考素材的事宜。