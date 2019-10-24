政Whats噏：何君堯爆粗鬧曱甴　鄭松泰還擊掀罵戰

何君堯(右)同鄭松泰(左)就的曱甴論，係議會上爆罵戰。

近來社會因為反對修訂《逃犯條例》而爆發連串爭議，年輕示威者亦被稱為「曱甴」。間唔中喺網上有惹火言論嘅立法會議員何君堯，今午(24日)喺立法會上就稱呼中大學生做曱甴，隨即惹起唔少議員群起批評，其中熱血公民鄭松泰仲即刻提規程問題要求佢澄清，其後仲鬧爆何嘅言論係下三流。

話說何君堯提到，政府喺教育方面撥款高達千億港元，但質疑大學培育咗咩社會棟樑，隨即就話喺8月底進行嘅中大迎新日，「嗰日有成300幾個嗰啲曱甴」，仲話以為伊斯蘭國遷咗嚟中大百萬大道。鄭松泰聞言就要求何澄清和收回，認為描述唔恰當，點知就反而畀何串佢話，「冇辦法喇，依啲資質水平咁都聽唔明，你自己返去睇」，仲叫佢睇吓中大開學時有咩人搞搞震。

唔止鄭松泰，身為中大校友嘅人民力量陳志全隨後發言，話以身為中大校友為榮，質疑何君堯口中講嘅中大新生到底犯咗咩法，質疑着黑色衫同埋戴口罩到底有咩錯，「就係你(何君堯)依啲人見到年輕人去抗爭、去表態，就一竹篙打晒叫佢哋做曱甴」，仲話要強烈譴責何君堯添。

唔止大鬧甲甴，何君堯講講下仲反問，「學生或者青年人知唔知乜嘢叫DLLM(粗口拼音)吖」，但當時未有任何人要求收回言論。其後鄭松泰喺發言時，就鬧爆立法會主席梁君彥聽到DLLM竟然冇反應，質疑梁係唔知背後個意思，接受議會以下三流方式去描述人同事，定係接受用英文縮寫去替代廣東話粗口。鬧完梁君彥，鄭松泰仲鬧何君堯嘅言論係下三流、反人類同反人道，話冇可能確認中大學生係示威者，唔應該用曱甴去稱呼人。