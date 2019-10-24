政Whats噏：驚連累民生撥款　具爭議性項目喺財會議程消失

立法會財務委員會大塞車，仲有44項撥款項目積壓，新一年度立法會會期已開展咗成個禮拜，但財委會副主席都未選到，無論主席或政府都急如鍋上螞蟻。財委會聽日(25日)再開會，根據最新安排議程，只有7個民生項目，但具有爭議性嘅公務員加薪同埋「明日大嶼」前期工程撥款就唔見咗，唔通政府擔心呢啲項目會拖累民生項目？

喺上屆會期，原定財委會喺7月需要加會審議，但因為立法會大樓7月1號受到衝擊，搞到提早放暑假。據聞政務司司長張建宗同財政司司長陳茂波都搵過財委會主席陳健波(波哥)，提出可唔可以先處理部分無爭議性項目，但基於搵唔到安全地方開會兼民主派抗拒用書面傳閱審批，喺路路不通情況下，波哥無奈接受要將所有議程拖延至暑假後先處理。

按財委會聽日嘅議程，只有7個民生項目，幾乎都係關於基礎設施嘅撥款，包括涉款T2主幹路及茶果嶺隧道工程、將軍澳海水化淡廠設計同建造、近九龍灣港鐵站出口行人天橋、何文田斜坡校園擴建工程、勞工及福利局開設新職位、醫院重建或擴建、興建新嘅科研綜合大樓。

對比休會前嘅議程，本身排喺第一嘅醫院重建同擴建計劃就被調到第六項，而依家排喺第一嘅，就係T2主幹路及茶果嶺隧道工程，而本身排喺第六嘅公務員加薪項目，喺最新嘅議程直頭冇咗影，政府一直死攬唔放嘅「明日大嶼」前期工程撥款，就更加唔知排乜嘢位。

波哥趕住開工疏導大塞車，但之前財委會剩係選正副主席都用咗近10個鐘，至今仍未選出副主席。波哥今日(24日)喺立法會上就自嘲之前成日被批評「批錢快過財務公司」，但依家就有成堆嘢未批。佢仲批評啲反對派議員，話佢哋每個項目都拉布，搞到財委會停滯不前，仲話喺2013至2014年度，財委會通過項目嘅平均時間係1個鐘，但依家反對派就用幾個鐘拉布，反問佢哋係咪當時冇審核政府呀。

鬧完班議員，波哥就話財委會每年得120個鐘頭開會，如果每個項目都被拉布，重要嘅議題就會冇時間討論，仲話將會「好大鑊」添！佢希望啲議員互相和解，盡快搞掂啲議案啦。

被問到擔唔擔心聽日又有人拉布，佢就話其實有政府官員會嚟參與討論，預計到時都會有排傾。過往波哥喺會上都忍唔住同啲議員嘈，希望到時佢會沉得住氣，唔好中計拉布拉埋一份喇！