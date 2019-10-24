綠怡雅苑延遲半年收樓業主失望　房協解釋因惡劣天氣影響

房協位於沙田的資助房屋「綠怡雅苑」，罕見地要延遲半年收樓。該項目的關鍵日期原定為今年12月31日，但最新修訂為2020年5月15日，即業主最快明年中才有望收樓。房協發言人解釋，是認可人士就建築期內的惡劣天氣影響作出評估及批准後，修訂項目的關鍵日期。

網上討論區多名買家討論延期收樓問題，有網民指「其實睇番啲相，好似今年4至5月到，綠怡外牆已整好咗，係差屋內裝修等，都唔關今年夏天的雨量啦。」亦有指「雖然預咗會遲，但真心好失望。」

房協發言人指，合約列明關鍵日期為2019年12月31日，在今次修訂之前未曾作出任何更改。直至最近，綠怡雅苑的認可人士按照房協與買家簽訂的合約，就建築期內惡劣天氣影響作出評估及批准，將項目的關鍵日期修訂為2020年5月15日。

房協已於2019年10月4日經律師發信通知所有買家，並設立熱線供買家查詢。是次更改關鍵日期是根據買賣合約條款並經項目的認可人士批准而作出修訂，房協不需向買家賠償。房協會密切監督工程進度，並致力盡快完工。

綠怡雅苑於2016年以市價七折發售，由260多萬至630萬港元不等，合共1020個單位，提供2房及3房單位，實用面積由375平方呎至742平方呎，原定今年年底落成。