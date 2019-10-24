修例風波：環團指水炮車顏色水或含有害溶液　可致化學燒傷

反修例示威中，警方多次出動俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車射「顏色水」驅散人群，有被射中人士形容身體如火燒。環保組織綠色和平在Facebook表示，早前取得「顏色水」樣本送到實驗室化驗，初步顯示「顏色水」含有色素及黏合劑，綜合文獻及市民接觸後反應，推測「顏色水」或含有害催淚溶液。東網正向警方查詢「顏色水」成分，暫未獲回覆。

綠色和平表示，雖然目前未能完全分析「顏色水」所有成分，以及確認其是否含有其他有害或具毒性化合物，但綜合立法會文件、國際文獻、專家意見及市民接觸後的身體反應，推測「顏色水」有機會含有害催淚溶液，包含Pelargonic Acid Vanillylamide Solution，或另外兩種催淚性有毒化合物CN(Chloroacetophenone)和CS(2-Chlorobenzylidene malononitrile)，相信並非只有色素。

綠色和平又稱，雖然「顏色水」所含的化合物致命風險較低，但可能對人體構成嚴重的即時不適反應，其中催淚溶液對人體的反應，與胡椒噴霧(辣椒油樹脂Oleoresin capsicum)類近，會出現眼眶水腫、視力模糊等情況，有個別案例的反應較嚴重，例如喉、肺水腫及化學性肺炎，但並不常見。有研究報告亦指，有個別案例會引發迷失方向、恐懼、換氣過度、心動過速和肺水腫等症狀。

根據國際文獻，「顏色水」亦有機會混合另外兩種催淚性有毒化合物CN和CS使用，前者毒性較高。兩種化合物對皮膚有嚴重影響，短則一小時內消退，但接觸高濃度劑量可能會出現長達4星期的過敏反應，重則更會引起一級和二級化學燒傷。