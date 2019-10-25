修例風波︰彭斯談中美關係　籲尊重港人權利

美國副總統彭斯周四（24日）在華盛頓一個智庫論壇就中美關係發表演說，強調中美互相尊重，但狠批中方的債務外交、軍事擴張、損害人權、貿易不公等。他亦提及香港反修例示威，重申總統特朗普主張中方應和平解決事件，尊重《中英聯合聲明》的港人權利。

彭斯表示中國近年經濟發展迅速，是歸因於美國過去25年的大量投資。他指有分析估計中國經濟很快可超越美國，但在特朗普的進取政策下，美國的經濟成為史上最強大。他又狠批中國持續盜竊知識產權，重申會與中方磋商，尋求中方結構性的改革，達成貿易協議。

在戰略方面，彭斯提及中國曾承諾不在南海軍事擴張，但指中方最終言行不一。他稱美國支持一個中國原則，但大陸進一步向台灣的民主自由施壓，令兩個國家與台灣斷交。他亦提及在北韓無核化、波斯灣局勢、伊朗制裁等議題，美國會尋求與中國加強合作。

至於香港問題，彭斯讚揚香港是中國對外的橋樑、世上最自由經濟體之一，但指摘北京打壓香港的自由及人權。他稱美國支持及受香港啟發，敦促香港示威者繼續和平非暴力示威的路線。

彭斯又斥責NBA部分高層及球星，享有批評自己國家的自由，卻在中國面前噤聲，又揶揄NBA的作為就好像中國的全資附屬公司，外界認為他看來是在批評湖人球星勒邦占士反對休斯敦火箭的總經理莫雷的撐港言論。彭斯又指摘運動產品公司Nike，在中國將火箭隊的商品下架。