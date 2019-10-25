香港首個麻鷹公眾普查　3地點統計100分鐘

香港上空不時有麻鷹盤旋，振翅高飛，冬季來港棲息過冬的數目，高峰期更可多達數百隻，滿天群飛時場面壯觀。為增加大眾對麻鷹的認識及提升社會對鳥類的保育關注，全港首個大型公眾麻鷹普查將在12月7日星期六下午舉行，參加市民可化身麻鷹普查員，在港九新界3個觀鷹地點，以100分鐘時間點算麻鷹數目。

這項保育活動由香港大學及環境保護署共同創立的龍虎山環境教育中心主辦，香港觀鳥會協辦。由於麻鷹體形龐大，容易辨認，牠們主要集中在數個地點晚棲，黃昏時即使無望遠鏡，市民亦可憑肉眼粗略估計數目，因此，普查活動適合初次接觸觀鳥的人士。專家會在普查期間指導參加者運用單筒及雙筒望遠鏡等工具，收集到的數據將作為日後監察及統計香港麻鷹數量之用。