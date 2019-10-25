香港首個麻鷹公眾普查 3地點統計100分鐘
2019年10月25日 02:00
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麻鷹體形龐大，初接觸觀鳥人士亦容易辨認。(受訪者提供)
香港上空不時有麻鷹盤旋，振翅高飛，冬季來港棲息過冬的數目，高峰期更可多達數百隻，滿天群飛時場面壯觀。為增加大眾對麻鷹的認識及提升社會對鳥類的保育關注，全港首個大型公眾麻鷹普查將在12月7日星期六下午舉行，參加市民可化身麻鷹普查員，在港九新界3個觀鷹地點，以100分鐘時間點算麻鷹數目。
這項保育活動由香港大學及環境保護署共同創立的龍虎山環境教育中心主辦，香港觀鳥會協辦。由於麻鷹體形龐大，容易辨認，牠們主要集中在數個地點晚棲，黃昏時即使無望遠鏡，市民亦可憑肉眼粗略估計數目，因此，普查活動適合初次接觸觀鳥的人士。專家會在普查期間指導參加者運用單筒及雙筒望遠鏡等工具，收集到的數據將作為日後監察及統計香港麻鷹數量之用。
普查分2部分，第1部分講座由香港觀鳥會「麻鷹研究組」代表分享麻鷹知識及介紹普查工具和技巧；第2部分實地普查，參加者將分為六組在西貢、大角咀及山頂3個地點進行普查，除可一覽麻鷹的雄風外，並可為本港保育出一分力。活動歡迎6歲或以上人士參加，今日(25日)起透過網上https://lungfushan.hku.hk報名，名額120個，先到先得，費用80港元，合資格資助人士20港元。查詢電話29759031。