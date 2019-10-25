修例風波：餐飲業務重挫　大家樂發盈警

市民消費意欲驟減，餐飲業首當其衝，業務受到嚴重打擊。據統計近期至少有十一間在港上市的餐飲企業發出盈利警告、宣布關舖或公布低迷的營業數據。至昨日，大家樂集團亦預警半年盈利大減約三分一。業界擔心行業大規模結業潮或在農曆新年前殺到。

據大家樂公告指，預期今年四月至九月間之盈利按年大減，主要是期內市場氣氛疲弱，集團的銷售未能實現增長所致。其對手大快活集團早前亦已發盈警，估計同期盈利按年顯著下降，主因是會計準則有變，以及租金和工資成本上升而引致毛利率下降。

除了快餐連鎖店生意陷入困境外，經營酒樓的上市公司業績亦受拖累。營運「煌府」品牌等酒樓的首灃控股，預計中期虧損將按年擴大百分之四十或以上，原因包括酒樓所在商場及商業大廈臨時變動及縮短營業時間。此外，富臨集團更早於九月份發盈警，料集團於上述半年內業績將由盈轉虧。

事實上，為了捱過這個經濟寒冬，部分餐飲企業已開始關舖削減成本。經營高檔茶餐廳業務的翠華控股早前公布銅鑼灣兩間分店結束營業。叙福樓集團更於本月初公布，由於香港的餐飲業當前商業環境競爭劇烈，決定暫時停止部分餐廳的營運。