修例風波：暴亂多月難收科　港人走資新加坡

香港近期備受關注的走資問題獲得印證！新加坡金管局官員於本周二（22日）開腔承認，香港部分資金已轉移至新加坡，而儘管目前未出現大量湧入當地情況，惟不少投資者為制訂應變方案，轉移資產查詢驟增。有外資銀行分析師直言，倘香港出現大規模資金流走，不排除沽空機構趁機狙擊港元。

「走資」意味着資金持續流出香港銀行體系，並轉移至其他地區。近月已有不少資產管理公司指出，新加坡已成為香港「走資」首選地。

新加坡金管局局長孟文能（Ravi Menon）接受彭博訪問時指，儘管確有香港小量資金流入新加坡，但未見加速迹象，但新加坡的銀行接獲有關重新配置資產的查詢，無疑有所增加。目前情況仍在預期之內，投資者會開始部署及諮詢，但未必會匆忙轉移資產。他認為，如果香港資金明顯湧入新加坡，情況值得憂慮，因意味着香港情況進一步惡化，同時反映亞洲其他地區前景亦跟隨轉差。

香港金融管理局旋即作出回應，指該局從銀行所理解，近月接獲開設離岸戶口的查詢雖有所增加，但目前看不到有明顯資金流出港元或銀行體系。香港作為國際金融中心，資金來往進出實屬正常，該局會繼續留意有關情況。

美資券商高盛曾預計，六至八月資金流出香港規模或多達四十億美元。法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷坦言，香港政治環境無疑令投資者信心大減，富豪將部分資金搬至新加坡分散風險亦屬正常，預期星洲會搶去香港財富管理業務不少生意，擔心一旦走資情況加劇，大鱷或會再次伺機狙擊聯繫匯率制度。

香港證監會前主席梁定邦早前接受本報訪問時亦稱，若示威衝突持續惡化，預期明年三月公布的最新全球金融中心排名，香港有可能跌出三甲，由全球第三跌至第五，被新加坡及上海「爬頭」。