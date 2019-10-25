東方日報A1：持續示威政府冇計　營商指數跌至31.4

香港局勢持續動盪加上中美貿易戰等因素，重創本地中小企營商信心。香港生產力促進局最新公布的第四季香港中小企領先營商指數跌至歷史新低，零售業指數跌幅最大成重災區。參與調查機構指出，由於示威活動持續，市民減少外出對各行業均造成不同程度衝擊，零售、住宿及餐飲業最受沉重打擊，而政府推出的支援措施無助抵銷衝擊，預料失業率有可能於年底急升，意味本港整體零售市道步入漫長寒冬。

據生產力促進局公布第四季「渣打香港中小企領先營商指數」調查，季內綜合營商指數按季下跌7.6，至31.4，不但遠低於50的中性水平，而且再創歷史新低，當中的「營業狀況」分項指數錄得較明顯跌幅，顯示中小企正面對巨大挑戰，營商信心持續疲弱。

從行業分類看，零售業、製造業、以及進出口貿易和批發業等三大行業分類指數，按季均全線下跌，當中以零售業跌幅最大，下跌7.2，至27.3。至於製造業與進出口貿易和批發業指數，則分別報29.3及29.9。

渣打銀行（香港）大中華區高級經濟師劉健恒指出，除綜合指數外，大部分的分項指數亦跌至歷史低位，他預計今季經濟及市況難望有明顯好轉。他解釋，儘管中美雙方於十一月可能達成貿易協議，但相信涵蓋範圍有限，未落實徵收的關稅可能暫緩，惟現有關稅未必會立即撤銷，料製造業及出入口行業仍存在經營壓力。

撇除貿易戰因素，中國經濟本身正在放緩，環球經濟亦欠缺動力，而本地局勢持續動盪亦使中小企對本地需求前景不樂觀。受累於香港旅客人數下跌，從調查可見零售、住宿和餐飲項目表現特別差。

政府近期推出多項措施支援中小企，他認為僅能紓緩企業的經營壓力，惟不能完全抵銷經濟基本面轉弱帶來的衝擊。由於失業數據滯後於經濟周期，不排除失業率會於今年底由低位急升，但不擔心有大型裁員潮出現。

「無理由嗰邊掟汽油彈，你喺呢邊買唇膏！」香港化粧品同業協會監事長何紹忠指，局勢困擾確影響市民消費意欲，他不諱言：「多數化妝品店都正蝕錢，但仍想頂住，暫時靠放員工大假或無薪假減少開支，都唔會裁員。」原因是零售業前線員工一向求過於供，如果裁員短期內亦難找替補。

香港餐務管理協會主席梁振華表示，近期食肆經營情況可謂「慘過沙士幾倍」，加上旗下會員的食肆普遍位於銅鑼灣及尖沙咀等旅遊區內，食肆營業額下跌超過五成。至於位於普通商場的餐廳生意額亦下跌一至兩成，現金流大幅減少，有瀕臨倒閉危機。據他所知，近月已有十間大型酒樓的分店倒閉，預計之後更會出現倒閉潮。

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