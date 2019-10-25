你要知：水果襟擺有妙法　「入雪櫃」唔係王道

水果買回來隨時沒有時間即時享用，總要放上一段時間。存放水果最簡單方法莫過於塞入雪櫃，但真的一勞永逸嗎？「儲果」學問當然不是這麼簡單，究竟有甚麼要留意，不如就由水果業界解答。

溫度是水果存放當中非常重要的一環。如果溫度不當，就會影響水果質量。九龍果菜同業商會理事長張志祥指：「每種水果保存溫度都有唔同」，以香蕉為例，屬「不耐寒」水果，「保存溫度係13°C，係唔能夠低過10°C，如果低過10°C，就會令色澤唔靚」。

溫度以外，有些水果則是「天生不配」，不宜放在一起。「每種水果都好似人咁，識得呼吸」，發出的氣體會將另一種水果催熟。大部分水果會釋放一種名為乙烯的氣體，可以讓更年性（在採摘後持續成熟）水果加速成熟。「譬如奇異果就唔好同蘋果擺埋一齊，否則就會催熟奇異果」。

很多人儲存水果只是獨沽一味放雪櫃，這自然是現代人「貪方便」的做法。但其實不是每一種水果都可以放雪櫃，如杧果、香蕉等品種，並不能長放雪櫃。除此之外，水果切忌藏於冰格，「千祈唔好擺攝氏零度以下的冰格，咁會『雪傷』水果」。

另外，有些人放雪櫃前，會先用水洗一洗水果，感覺上更加乾淨，但事實可能是「水洗都唔清」。張提醒「千祈唔好咁做」，因為水果本身會分泌一層天然的保護膜，清洗過後就破壞了這層保護膜，就像「剝衫」，絕對不利於水果儲存，故此建議還是食用前才清洗。

至於坊間有些人會以報紙包水果，認為可以保存得更久，真的如此嗎？其實，報紙上帶有印刷的油墨，不宜用來包裹食物，可選用保鮮紙，既方便又簡單。那麼水果買回家後到底可以放多久？張坦言，「放兩三日好喇」，長期儲存需要一定的技術或設備，笑稱：「日日都有新鮮水果買，點解你要擺咁耐呢？」