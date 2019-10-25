探射燈：列應呈報職業病　患者可索償

退伍軍人症源自美國，早在1976年首次發現，一群美國退役軍人在費城參加集會後有逾200人病發，當中34人死亡，當時未為人知的致病細菌遂改名為退伍軍人症。此病在香港亦有案例，港府在1985年出現首症後已成立預防退伍軍人病症委員會，並列為職業病，患者可索償。

根據《職業安全及健康條例》，退伍軍人病症已被列為應呈報的職業病，如患者的職業涉及淡水冷卻系統、熱水系統或其他用水器具的修理、保養或操作，醫生須向勞工處處長呈報該退伍軍人病症，患者亦可就此索取補償。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄指，被列為法定職業病的退伍軍人症屬勞工保險範圍，患者必須到政府公立醫院接受治療，由醫院發出醫療報告，再經勞工處審批，通過審批後就可交由保險公司賠償，金額視乎病人的嚴重程度而定，比個人醫療保險爭議較少。

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