探射燈：冷氣機滴水　公共浴室花灑　退軍症溫床

退伍軍人症肆虐，今年至今已錄得90宗退伍軍人症社區感染個案。

退伍軍人症肆虐，本港今年至今錄得的社區感染個案已超越前年全年數字，亦達去年逾85%。東網收集冷氣機滴水、公共浴室花灑頭及公廁水龍頭的水樣本，交專家檢測退伍軍人症桿菌，結果發現近90%含菌。醫生指吸入含菌水霧恐受感染，長期病患者高危，嚴重可致呼吸衰竭。

今年至今已錄得90宗退伍軍人症社區感染個案，超越前年全年的72宗，貼近去年全年105宗。感染者一般為男長期病患者，惟最新感染個案中有1名過往健康良好、居於元朗的45歲男子，社區潔淨情況惹人關注。

退伍軍人桿菌可存活於多種水源環境，東網記者到大埔、跑馬地、筲箕灣及旺角等多區收集冷氣機滴水，亦在筲箕灣東喜道的公共男浴室內的其中一個花灑頭，以及九龍塘牛津道遊樂場的一個女廁水龍頭中，以乾淨密封的透明容器收集共8個水樣本，交由專家檢測其退伍軍人桿菌含量。

檢測結果顯示，8個樣本中，除了公廁水龍頭的樣本未有發現退伍軍人桿菌外，其餘樣本都發現含菌，各樣本每毫升均超過300菌落形成單位。根據衞生防護中心對退伍軍人症防控策略的建議，當退伍軍人桿菌在熱水和冷水系統的濃度超過每毫升0.1至10個菌落形成單位時，便須立即採取防控措施，包括消毒。

其中一個含菌樣本，是9月證實感染退伍軍人症的男患者住所附近，在跑馬地奕蔭街一個平台屋簷延伸膠管承接的冷氣機滴水。另一個含菌樣本，來自公共浴室，惟該浴室使用量不高，取樣的下午數小時內均未有人內進。

香港高等教育科技學院兼職講師（科學）梁浩文博士指，家用冷氣機產生的冷凝水會積聚於托盤當中，若未有妥善將水引到地面，該環境的溫度及狀態有機會讓退伍軍人桿菌存活；而公共浴室的花灑頭流動性不高，又未有陽光直射，同樣有利桿菌培養。梁指市民應定期清潔冷氣機隔塵網，將部件以稀釋消毒水徹底潔淨；並應作恒常家居消毒，特別是抽濕機及雪櫃等有機會積水的電器。

家庭醫生關嘉美指，退伍軍人症感染者初期病徵如傷風感冒，出現咳嗽、氣促及發燒等，嚴重情況就會如肺炎般，亦可致呼吸衰竭，長期病患的男性屬高危人士，惟目前該症未有預防疫苗，高危人士若發現感冒不應忽視，需馬上求醫。

衞生防護中心發言人指，就市民感染退伍軍人症事宜，署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！