網民熱話：蒸龍躉唔刮魚鱗　店員辯稱「魚係有鱗」

生日飯最緊要開心，點知食到成肚氣！近日有食客在灣仔一間食店慶生，點了一客欖豉蒸龍躉腩，一口咬下去竟成口魚鱗，難以下嚥。食客與店員理論，誰知對方竟推搪「魚係有魚鱗」，讓事主非常憤怒，實行將事件上網公諸於世。

網民Ca Elrac本周三（23日）於Facebook群組「中伏飲食報料區」發文怒轟，貼文指，當日在食店點了一客蒸龍躉腩，上枱後已發現腩位位置不多，而且看上去滿布魚鱗。事主初時還以為食法有所不同，誰知一咬下去發現魚鱗根本難以下嚥，「成口一塊塊」，於是找來店員查問。對方竟辯稱「魚係有鱗」，又指係「切出嚟某啲位問題」，「廚房嘅事我唔清楚」，更反問事主：「咁你依家想點先？」態度極其惡劣。

事件令事主非常憤怒，貼文稱「事隔五分鐘我即埋單」，又批評與店員對答時，對方望也不望他，一點禮貌也沒有。到了尾聲，店員更氣沖沖拎住事主蛋糕掉到上張枱：「你仲有個蛋糕喺度㗎喎」，事主最終上網投訴。

網民看過後狠批「咁多魚鱗！好恐怖」，「見到都想嘔」；更有自稱同行表示，「睇完都覺得過分」；有網民則替事主不值：「真係大方，我唔X玩到佢求我唔使埋單，再搵個老細落嚟道下歉，我唔會收手。」

食店負責人陳小姐承認有關魚鱗是廚房處理事不小心，沒有清理乾淨魚鱗。至於有關店員，她表示已即時解僱有關員工，並已聯絡事主道歉，往後會加強人手培訓，避免類似事件再發生。

網民有話說：

Ch Leonardo：一定唔會幫襯呢啲店

Kobe Wing：睇到都打冷震，咁多魚鱗點食？

Bebe Lee：依家市道已經唔係好，仲要咁嘅食物同服務質素，等執啦

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