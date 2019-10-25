修例風波：基層紓困措施待批　勞福局冀財委會盡快通過

持續逾4個月的修例風波，導致百業蕭條，民生大受影響，基層叫苦。政府早前推出一系列的紓困措施，惟至今未正式推行，勞工及福利局長羅致光今早(25日)電台節目中表示，有關措施需經立法會財委會通過撥款，希望財委會在恢復運作後，連同積累的項目，盡快審批。

羅表示，政府在今年8月已公布包括向綜援、長者生活津貼、生果金及在職家庭津貼申領者，額外發放一個月津貼，以及由關愛基會再推出俗稱「N無津貼」等一系列針對基層紓困措施。羅又指，最新一份《施政報告》提出研究俗稱「N無人士」的非公屋、非綜援的低收入住戶提供恒常支援，在未完成研究前，會額外派發一次「N無津貼」，這是因為日後的恒常津貼需要與現有社福機制配合，而受惠條件未必與「N無津貼」一樣。

對於輪候公屋時間愈來愈長的問題，基層捱貴租，羅認為政府有理由考慮推出租金津貼，但要考慮推行帶來包括租金上升等副作用，因此需要衡量政策的負面效果。另外，羅又提到，政府將一併研究實施租金管制的可行性，而《施政報告》提出的增加在職家庭津貼，料可額外吸引數千至一萬戶申請。至於由再培訓局負責的僱員再培訓項目，已於本月初開始推行。