陳振英連任財委會副主席　促政府優先安排民生撥款審議

立法會財務事務委員會今早(25日)會議選舉副主席，金融界議員陳振英以33票，擊敗得18票的會計界梁繼昌當選，是財委會自上周三(16日)立法會復會、經過4次會議後終可完成正副主席選舉，其中僅處理副主席選舉已花近3個半小時。主席陳健波宣布今午4時開會後便可開始審批撥款。

財委會是次副主席選舉共25名議員競逐，包括建制派唯一代表陳振英，泛民主派則有梁繼昌、譚文豪、李國麟、葉建源等24位議員。最後陳振英取得最多的33票，拋離得票第2位的梁繼昌15票當選。

候選人之一的議員林卓廷表示參選政綱為「監察政府，制衡健波」，他批評政府官員屢次在會議上回應議員提問時態度輕率。議員鄭松泰則指過去財委會曾通過具爭議性的撥款，指港珠澳大橋和廣深港高鐵香港段就是其中例子。

另有多名民主派候選人批評過去財委會審批撥款，速度猶如提款機。陳振英會與主席陳健波做好財委會的工作，持平中立履行職務，大部份撥款申請並不涉及政治，認為政府應優先安排民生撥款供議員審議。

此外，由於公民黨譚文豪因公務問題辭任交通事務委員會副主席，委員會今需重選副主席，民建聯陳恒鑌最終以16票擊敗民主黨林卓廷當選。