修例風波：警指水炮車顏色水無毒無害　只令人短暫不適

警方指水炮車「顏色水」為一種無毒的顏色物料，對人體無害。

在近期的反修例示威中，警方多次出動俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車噴射「顏色水」驅散人群，遭環保組織綠色和平質疑「顏色水」或含有害催淚溶液。警方發言人今日(25日)回應指，顏色水為一種無毒的顏色物料，對人體無害，亦不會對公眾健康構成風險，與催淚水劑的效用與胡椒噴劑相若，會令人感到短暫不適，但對人體不會造成永久影響。

綠色和平早前取得「顏色水」樣本送到實驗室化驗，初步顯示「顏色水」含有色素及黏合劑，綜合文獻及曾被顏色水射中的人士形容身體如火燒，推測「顏色水」或含有害催淚溶液。

警方發言人就此表示，在決定使用水炮車時，會按實際情況加入顏色水及催淚水劑，使用顏色水的目的是令示威者的衣物及身體表面被染上顏色，以便協助警方辨識該人是否曾於現場出現；使用催淚水劑則可有效令示威者停止攻擊行為，以及協助警方驅散行動。

警方續指，如任何人沾染催淚水劑，應即時離開現場，並於空氣流通地方利用大量清水沖洗受影響的身體部位，有關影響應於10至15分鐘內開始消散。