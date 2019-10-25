黑角頭石刻等3個歷史項目　刊憲列法定古蹟

政府刊憲，古物事務監督(即發展局局長)根據《古物及古蹟條例》將東區黑角頭石刻、灣仔玉虛宮和上水味峰侯公祠3個地方列為法定古蹟。

黑角頭石刻位於東區黑角頭海拔約11米的懸崖上，石刻高約160厘米，闊260厘米，面積與本地最大石刻東龍洲石刻相若。石刻紋飾呈幾何及曲線圖案，與本地青銅器時代器物，特別是鄰近大浪灣及東龍洲石刻的紋飾十分相似，市民去年10月向古物古蹟辦事處報告發現。

玉虛宮是灣仔坊眾為供奉北帝而建，由主建築及2個偏殿組成，是灣仔早期發展的重要歷史地標。主建築於清朝同治元年(1862年)興建，翌年落成，正門麻石門額「玉虛宮」由駐九龍寨城大鵬協副將張玉堂所題。廟宇左邊偏殿原為公所，右偏殿原為書院。

主建築屬「兩進三開間」，供奉於主建築香亭的北帝銅像刻有年份「大明萬曆31年」(1603年)。前進的正脊及墀頭均飾以造工精巧、歷史悠久的石灣陶塑，多以中國民間故事為主題；前進脊檁刻有廟宇落成年份，在本地傳統中式建築中十分罕見。

味峰侯公祠位於上水金錢，約建於18世紀後期，以紀念別號侯味峰的國學生侯聚裴，並由其曾孫於清朝乾隆53年(1788年)興建，代表當時其家族的社會及經濟地位。祠堂屬「兩進三開間」典型的清代民間建築，後進前方築有捲棚頂禮亭，是本地傳統中式建築中十分罕見的例子。正脊及牆身飾帶的灰塑，以及飾以瑞獸、花卉、幾何圖案及中國民間故事為題材的木構件及祖龕，均造工精巧。