收緊兩電空氣污染物排放將刊憲　新限額2024年生效

政府就進一步減低發電廠排放的《第八份技術備忘錄》刊憲，在2024年及以後空氣污染物二氧化硫、氮氧化物和可吸入懸浮粒子的排放，分別較2022年電力行業排放總量上限收緊40%、29%和20%，有助改善香港及珠江三角洲地區的空氣質素。新的技術備忘錄會在本月30日提交立法會，以期在今年底前生效。

新一份技術備忘錄是根據《空氣污染管制條例》(《條例》)頒布，把電力行業於2024年及以後的二氧化硫、氮氧化物和可吸入懸浮粒子的每年排放總量上限分別收緊至3150噸、12,430噸和391噸。

環境保護署表示，在釐定新的排放限額時，已考慮兩間電力公司在2024年或之前把本地燃氣發電的百分比提高至佔整體發電燃料組合約57%的進展、現有燃氣機組氮氧化物排放表現及熱效率的改善進度、各種可再生能源的預計發電量，以及預計耗電量等因素。

發言人指，鑑於電力行業在2017年的二氧化硫、氮氧化物及可吸入懸浮粒子的排放量分別佔全港總排放量的43%、27%和16%，經收緊的排放限額將有助改善香港及珠三角地區的空氣質素。