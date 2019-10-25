陳帆認大橋車流量遜預期　議員料將成超級大白象工程

港珠澳大橋通車一周年，但車流量只佔當年估算的約50%。

港珠澳大橋昨(24日)通車一周年，但車流量卻遠低於2008年的估算，平均每日僅得4100架次，只佔當年估算的約50%。運輸及房屋局局長陳帆今(25日)於立法會交通事務委員會上承認車流量與預期不一樣，但相信屯門至赤鱲角連接路海底隧道於明年底通車後，大橋車流量會增加。

議員林卓廷直指大橋現已淪為大白象工程，認為連接深圳及中山的深中通道預計於2024年落成，相信會再分薄大橋車流量，屆時將進一步成為超級大白象工程。

議員邵家輝則表示，上年透過大橋離境的人次由120萬大幅下降至今年的53萬人次，直指是受香港現時的大動亂影響，「有人搞事搞到無人夠膽搭，有乜理由要怪起嗰個？」。

陳帆回應指，深中通道及大橋的覆蓋面截然不同，又指大橋通車初期要進行適當流量管理，相信屯赤隧道通車後情況會有改善。

另外，施政報告提及將設立10億港元的智慧交通基金。議員毛孟靜認為公眾關注私隱問題，數度追問透過基金設立的交通科技會否涉及人臉識別系統。運輸署署長陳美寶則回應現階段難下定論，但確保公眾私隱會受到保障。