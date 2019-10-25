網民熱話：泊車新境界？　「廢車」坑渠停車法

有時在鄉郊僻靜地方，偶然都會遇上一些被人棄置的車輛，不過卻不是每部都惹人觸目。近日有網民在大帽山就遇到一部沒有行車證的疑似「廢車」，不過最搶眼卻是其停泊位置，剛好越過去水道，不少網民都驚訝：「點樣可以做到？」

網民Andy Law日前將照片上載Facebook群組「馬路的事討論區」，照片中是一架藍色7人車停在山坡旁，7人車車身頗為殘舊，且滿布灰塵，估計已停泊一段日子，車頭擋風玻璃應顯示的行車證不翼而飛。不過最離奇的是原來7人車所停泊的位置橫跨去水道，剛好停在去水道兩邊石屎位上。

網民都好奇車輛如何能越過去水道而沒有跌入渠下，盛讚司機是高手，「用吊車放落去？」「靠少林功夫泊車先至可以做到」。亦有人搞笑稱，放在去水道中央是有目的，「下面條槽可以方便整車」，「泊到咁，唔阻人唔阻路，有公德心」。

網民有話說：

Benny Chan：哲理題：有條渠先定有架車先？

Tony Yim：佢驚唔驚有蛇

李進圖：人哋换機油又要話你知咩~

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