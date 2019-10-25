自資院校下學年加學費　增幅最多逾4成

為減輕學生修讀自資專上課程的經濟壓力，獲納入為「指定專業/界別課程資助計劃」(SSSDP)的自資學士課程，每年可獲政府提供4萬多至7萬多港元資助，資助額每年按通脹調升。不過，在扣減政府資助後，不少課程下學年仍然加學費，加幅介乎3至47.5%，學生實際需繳付的學費由數千至7萬多港元不等。

教育局早前公布，2020/21學年SSSDP會涵蓋6所自資院校共37個學士課程，涉及3056個學額，並按通脹分別把以實驗室為本及非實驗室為本的課程資助額，增至7.46萬港元及4.28萬港元。不過，資助額並不足夠繳付部分課程的全部學費，多個課程下學年更會加學費。

在扣減政府資助後，公開大學開辦的影像設計及數碼藝術(前名電影設計及攝影數碼藝術)課程學費為7840港元，較本學年上升47.5%。東華學院開辦的5個醫療相關課程亦會加學費，當中醫療化驗科學課程學費將上升8.2%，至62,675港元，職業治療學與物理治療學課程亦分別加費7.8%及7.7%，護理學及放射治療學課程則分別加費約3至4%。

公大發言人表示，課程的學費是根據政府指引，因應實際綜合消費物價指數調整，若只計算扣除資助金額後學費餘額的增幅，而將整體學費的加幅定為47.5%，並非準確及全面的描述。而該課程的學生實際上年只需繳付7000多港元學費，即可修讀備受政府及業界認可的全日制學士學位課程，對希望投身有關行業的同學，是一個理想的升學選擇。