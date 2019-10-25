警察學院警長涉訛稱買設備　呃30名受訓警25萬

廉政公署今日(25日)落案起訴一名警長，控告他涉嫌在香港警察學院(警察學院)監督一班三十名受訓警員時收受利益、公職人員行為失當及欺騙該等受訓警員，涉款共二十五萬元。

歐智威，四十九歲，被控四項罪名，即一項公職人員接受利益，違反《防止賄賂條例》第4(2)(a)條；一項公職人員行為失當，違反普通法；以及兩項以欺騙手段取得財產，違反《盜竊罪條例》第17(1)條。

被告將於下星期二(十月二十九日)在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

被告於案發時為警長，駐守警察學院操練及槍械訓練組。警察學院於二○一二年底至二○一三年中為新入職的受訓警員舉辦留宿訓練課程。

該期新入職的受訓警員分七班，每班三十人。被告是其中一班的副班主任，負責步操訓練、紀律及行政。

兩項欺騙控罪指被告涉嫌於二○一二年十二月十七日至二○一三年六月三十日期間，不誠實地向三十名受訓警員取得合共二十四萬元，意圖永久地剝奪他們該等財產。

被告涉嫌虛假地向該三十名受訓警員表示，各人均須支付六千元購買上一班受訓警員留下的多項文具及設備；以及支付合共六萬元租用專業設備製作紀念相簿。

該項公職人員行為失當控罪指被告涉嫌於上述期間，在執行公職過程中或在其公職有關的事上，無合理辯解或理由而故意作出不當行為。

被告涉嫌利用與該三十名受訓警員的專業關係，唆使他們經他購買手提電腦而圖謀私人利益；以及唆使他們購買與警察學院訓練無關的多項不同物品，令被告牽涉於與他們之間有引致利益衝突的活動。

該項貪污控罪則指被告涉嫌於二○一三年六月一日至三十日期間，無合法權限或合理辯解而從該三十名受訓警員接受價值約一萬元的電腦軟件，作為被告傾向或保持傾向優待他們的誘因或報酬。

廉署接獲警方轉介的貪污投訴後展開調查。警務處在廉署調查案件期間提供全面協助。

被告已獲廉署准予保釋，以待下星期二應訊。