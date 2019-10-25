今年第2季8宗醫療事故　腸道錯誤脗合致病人亡

醫管局公布今年第2季的《風險通報》，錄得8宗呈報的「醫療風險警示事件」，包括3宗手術/介入程序後遺留醫療物料在病人體內的個案、3宗住院病人自殺個案、1宗在錯誤部位施行程序個案及一宗其他類別個案。「重要風險事件」個案則有28宗，包括27宗藥物事件及1宗錯誤辨識病人身份。

其中1宗較嚴重事故涉及1名年長胃癌病人，該病人接受胃部切除及腸道接駁手術，手術後病人情況穩定，但6日後血液含氧量急降並休克，需插喉輔助呼吸，電腦掃描下發現其十二指腸阻塞，醫生進行緊急手術時發現前一次手術令腸道錯誤脗合，引致十二指腸阻塞，病人其後情況變差，翌日死亡。

另1宗涉及1名年輕病人，病人因右手拇指掌指關節脫位需進行緊急固定手術，但手術細節包括關節的位置並沒有記錄在同意書或相關文件中，只有箭嘴用於標記拇指關節的位置，手術室亦無展示手指的X光片。醫生在手術後發現，固定手術應在拇指的第二節進行，而非第一節，病人需再捱1刀重新在拇指第二節進行手術。

至於3宗手術/介入程序後遺留醫療物料在病人體內的個案中，其中1宗涉及1名年長病人因囊腫問題入院，獲安排切開囊腫放膿，傷口置有紗布，病人其後出院並由其他醫院、護老院護士照顧，至10個月後，病人傷口發臭，始發現原來有3塊5厘米平方的紗布遺留在傷口。