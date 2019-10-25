政Whats噏：陳克勤辦公室爆出竊聽風雲

立法會再爆出竊聽風雲！因應近日立法會大樓於七月一日遭反修例示威者佔領及大肆破壞，有機密文件及電腦硬碟被盜，聽聞唔少議員都擔心辦公室被人郁過，甚至被偷偷安裝竊聽器材，立法會秘書處就安排專業人士檢查整幢大樓有冇被竊聽。議員陳克勤（克勤）都有申請呢項服務，保安專家今日(25日)去到佢嘅辦公室檢查，當探測枱底時，儀器突然響起，發現有料到，甚至建議要更換設備添，唔通克勤一直被人竊聽？

克勤嘅立法會辦公室位於六○一室，係六樓盡頭嘅一間大房，盡覽海景，靚風景唔代表能夠保平安，呢間房間正正喺過往曾經被發現安裝咗竊聽器材，今時今日咁嘅環境，做議員咁容易被人針對兼起底，克勤自然格外小心，既然秘書處安排全幢大樓都有得做反竊聽檢查，佢自然要求檢查吓。

克勤喺社交網站提到，今日窗簾低垂，光線從狹縫透進半光半暗嘅辦公室，反竊聽專家就埋首調查所有連接電力嘅裝置，因為竊聽裝置需要恆常電源，咁即係由源頭搵吓有冇人竊聽嘞。保安專家調查期間，儀器突然發出「咇、咇、咇」響，呢啲重覆而單調嘅聲音，專家都顯得神色沉重，似乎有所發現，即刻皺晒眉頭話「肯定有嘢喺枱底」。大家一齊探頭入枱底時，就發現一個可疑嘅三腳萬能插蘇。唔通呢個插頭有料到？專家幫佢檢查咗一陣，發現真係有問題！

專家話，個插蘇可能係過熱，需要換過第二個。克勤都即刻鬆咗口氣，覺得嗰個插蘇的確太舊，唔安全，需要換過另一個。當專家走咗之後，克勤就拆咗呢個插蘇出嚟，搖咗幾吓，仲聽到入面有響聲添，唔通呢個插頭，係別有用心嘅人擺落去嘅？點知克勤一睇，插蘇寫咗辦公室上手用戶嘅全名，呢位議員就曾發現被人偷偷安裝竊聽裝置。睇嚟只係虛驚一場，但秘書處為穩陣起見，都即刻幫克勤更換一個新嘅插蘇。

唔知克勤過往喺辦公室內講過嘅咩秘密，咁驚被人竊聽到呢？就話自己冇咩秘密，檢查吓都係買個安心啫。不過，依家議會內外形勢劍拔弩張，尤其係作為建制派議員，如果一舉一動都被人掌握，其實都幾危險吓，話晒都你在明，不法分子在暗嘛！